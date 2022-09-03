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فلسطين تحدد 29 تشرين الأول موعدا لبدء التوقيت الشتوي

منشور 03 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:26
ارشيف

اعلنت الحكومة الفلسطينية تحديد الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

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وقالت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في بيان، أنه "سيتم تأخير عقارب الساعة في ذلك التاريخ 60 دقيقة".

واشارت الوزارة الى انها قدمت مسبقا، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مقترحا لتحديد التوقيت الصيفي والشتوي من عام 2023 ولغاية عام 2026.

واوضحت أن "ذلك يأتي تجنبا لما يحدث من إرباك سنوي عند التغيير ما بين التوقيت الصيفي والشتوي، وحرصا على أن يكون هناك قاعدة بيانات زمنية محددة للسنوات القادمة، ولتمكين الشركات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة من تحديث أنظمتهم بما يتناسب مع التغيير الزمني".

كلمات دالة:التوقيت الشتويفلسطين

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