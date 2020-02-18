فلسطين تحصل على عضو مراقب في الحلف التعاوني الدولي

حصلت دولة فلسطين ممثلة بهيئة العمل التعاوني على عضوية رسمية في الحلف التعاوني الدولي (ICA) بصفة عضو مراقب.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها أصبحت رسميا عضوا مراقبا في الحلف، بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم.

وأوضحت أن هذه العضوية تعود بمنافع كثيرة على الهيئة، أهمها: تمثيل فلسطين في أكبر منبر تعاوني عالمي، ما يجعل الحركة التعاونية الفلسطينية تتمتع بعدة مزايا، أهمها التشبيك عالميا مع المؤسسات التعاونية الداعمة للقطاع التعاوني، والمشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالحركة التعاونية العالمية.

كما ستمكّن هذه العضوية الهيئة من الحصول على المعرفة والمعلومات والإحصاءات التعاونية، والمشاركة في البرامج والفعاليات التدريبية للتعرف على أفضل الممارسات التعاونية العالمية.

يذكر أن الحلف التعاوني الدولي (ICA) هو مؤسسة دولية غير ربحية، تأسست عام 1895، بهدف تعزيز دور الجمعيات التعاونية الأعضاء من خلال العمل المشترك، وتبادل الخبرات، والمعرفة والعمل المنسق للنهوض بالحركة التعاونية في جميع أنحاء العالم.