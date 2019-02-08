فلسطين ترفض دعوة اميركا لحضور مؤتمر وارسو

دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح بتمرير اَي حلول لن تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

رفض الفلسطينيون الدعوة الاميركية دعوة لحضور مؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم

وقال مسؤول اميركي للصحافيين إن الاجتماع "سيكون مناقشات وليس مفاوضات" عن الشرق الأوسط، مضيفا "كما أشرنا لقد طلبنا من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لهذا الحدث".

وفي وقت سابق قال السفير الفلسطيني في وارسو الدكتور محمود خليفة ان فلسطين ليست جزءاً ولن تشارك في المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في 13-14 فبراير الحالي حول الشرق الأوسط في وارسو .

وزعم المسؤول الاميركي أن كوشنر سيبحث خلال المؤتمر "جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور". وأضاف أن الجانب الأميركي سيرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش، لكنه أكد أن "المؤتمر ليس مفاوضات ولكنه نقاش ونحن نتطلع لرعاية حوار بناء في وارسو".

ويعكف كوشنر على إعداد خطة سلام منذ أكثر من عام. وسيكون مؤتمر وارسو إحدى أولى المناسبات التي يتحدث فيها عن الخطة علنا رغم أن من المستبعد أن يكشف عن أي تفاصيل.

وكان الدبلوماسي الفلسطيني قد اكد ان دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل ولن تسمح بتمرير اَي حلول لن تضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967.

مشددا على ضرورة اجراء المشاورات والمباحثات بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة على قدم المساواة وبشكل شامل هو الطريق الوحيد لحماية حل الدولتين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 40 دولة ستشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البولندية في الفترة بين 12 و14 شباط/فبراير.