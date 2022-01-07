فلسطين.. جنازة مهيبة لـ 8 فتية قضوا بحادث سير

شيع فلسطينيون صباح اليوم الجمعة، جثامين 8 فتية عمال من مدينة نابلس باتجاه بلدة عقربا إلى الجنوب الشرقي منها، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على سكانها.

وقضى 8 فتية تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و17 عاما، لقوا حتفهم في حادث سير بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت، على طريق سريع بشمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، أثناء عودتهم من العمل.

وأعلن إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة في بيان: "بقلوب تتفطر ألما، مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأوجاع تهز النفس من أقطارها لفداحة المصاب الجلل، تودع بلدة عقربا (جنوب شرق مدينة نابلس) هذه الليلة بمراسم حزينة الفتية الثمانية، ضحايا حادث السير المفجع، الذي وقع في قرية فصايل(شمال أريحا)".

من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الحداد وتنكيس الأعلام يوم غد الجمعة حدادا على أرواح العمال، شهداء لقمة العيش، الذين قضوا في حادث السير قرب قرية فصايل بشمال مدينة أريحا".