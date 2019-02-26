الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم عفو خاص عن مواطن حكم عليه بالسجن لمدة عام كامل بسبب مخاطبته قاضية داخل قاعة محكمة في مدينة بيت لحم قائلا لها "قبرت اهلك اسمعيني".

وقالت وكالة انباء "معا" الفلسطينية المستقلة ان الشرطة اخلت ظهر الثلاثاء سبيل عمر خليل عطا الله زيادة 51 عاما.

ويشار الى ان زيادة مسجون في نظارة شرطة العبيدية منذ أكثر من 70 يوماً بناءً على حكم قضائي لمدة عام من قبل محكمة صلح بيت لحم في القضية، بسبب تلفظه عبارة اعتبرتها المحكمة اهانة للقضاء.

وقالت تقارير ان زيادة الذي يعمل بائع عصير على احد ارصفة بيت لحم كان يمثل امام المحكمة التي قضت عليه بغرامة قدرها عشرون دينارا اردنيا بسبب مخالفته القانون وقيامه بالبيع في الشوارع دون ترخيص.

ولشعوره بضخامة الغرامة نتيجة شدة فقره، حاول مجادلة القاضية لثنيها عن القرار، فصرخت فيه "اسكت"، لكنه استمر وخاطبها بسذاجة قائلا: "قبرت اهلك اسمعيني"، وهي عبارة دارجة لا يقصد منها اهانة الشخص المتلقي بقدر ما يراد منها استرعاء انتباهه.