فلسطين: نتائج الانتخابات الاسرئيلية مخيبة للسلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، إن البرامج السياسية للأحزاب الفائزة في الانتخابات الإسرائيلية، تشير إلى عدم وجود "شريك سياسي" في عملية السلام.

وأضاف اشتية، خلال افتتاح محطة تنقية مياه في مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية، في معرض تعليقه على النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية "ما نشاهده من برامج سياسية لتلك الأحزاب، يشير إلى أنه لن يكون هناك شريك سياسي في عملية السلام".

وأوضح أن النتائج المعلنة، تشير إلى هيمنة اليمين المتطرف على المشهد السياسي في إسرائيل.

وأضاف "مطلوب من العالم إذن، لجم الهجمة الإسرائيلية المسعورة التي تعزز سرقة الأرض والمياه والأموال".

وتابع أن فلسطين مستعدة لأن تكون "شريكة في أي مسار سلام، جدي وحقيقي".

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ إبريل/ نيسان 2014، لرفض تل أبيب الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.

وتظهر نتائج الفرز الأولية للانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن دون حصوله على أغلبية لتشكيل حكومة.

وبشكل عام، تُظهر النتائج هيمنة أحزاب اليمين (بعضها مناوئ لنتنياهو)، على مقاعد الكنيست.