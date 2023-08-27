فلوريدا في صدمة: مقتل مجموعة من "السود" بدوافع عنصرية

أقدم شاب أبيض في عقده الثاني على جريمة قتل بدوافع عنصرية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث استهدف عدة أشخاص من ذوي البشرة السوداء في مدينة جاكسونفيل.

ووقع إطلاق النار في متجر دولار جنرال في وقت متأخر من بعد ظهر أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، من بينهم الجاني.

وأفاد شريف جاكسونفيل، تي. كي ووترز، بأن جميع الضحايا - رجلان وامرأة - كانوا من أصحاب البشرة السوداء.

وأشارت الشرطة إلى أن الجاني، الذي يبلغ من العمر أوائل العشرينيات، كان مسلحًا ببندقية قوية ومسدس وكان يرتدي سترة تكتيكية.

وأكد ووترز للصحفيين أن دوافع الجريمة كانت عنصرية، حيث أن الجاني كان يكره السود، وكان قبل القيام بجريمة إطلاق النار، قد نشر "بيانات" تكرر فيها كراهيته للأشخاص ذوي البشرة السوداء ووجه اتهامات عنصرية

تقترض الشرطة أن المشتبه به الذي أطلق النار على نفسه بعد الهجوم كان يعمل بمفرده ولا تشير الأدلة إلى أنه كان جزءًا من مجموعة كبيرة.

حادث إطلاق النار وقع بالقرب من جامعة إدوارد ووتر، وهي كلية تاريخية للسود. وتم طلب من الطلاب الذين يعيشون في الحرم الجامعي البقاء في قاعات سكنهم بعد الحادث.

عمدة جاكسونفيل، دونا ديجان، وصفت إطلاق النار بأنه "جريمة كراهية"، مما يشير إلى أن الهجوم تم بدوافع عنصرية.

