فنانة عراقية تقاضي إيكونوميست وصفتها بالمرأة العربية السمينة

اعلنت الفنانة العراقية ايناس طالب انها ستقاضي مجلة إيكونوميست البريطانية بعد ان نشرت صورتها في تقرير يتحدث عن السمنة لدى المراة العربية واعتبرت الفنانة ايناس ان ذلك اساءة للسيدات العربيات بالدرجة الاولى

وقالت ايناس طالب (42 سنة) ان المجلة استخدمت صورتها من دون اذنها، في تقرير يتحدث عن المرأة البدينة في الشرق الاوسط

واكدت ان المجلة تلاعبت في الصورة عن طريق برامج الفوتوشوب ، وجاء استخدام صورتها في خارج سياقها

واكدت ان فحوى التقرير فيه اهانة واساءة للمراة العربية والعراقية على وجه التحديد واكدت ان التقرير عنصري مهمته التشهير بالنساء العربيات

يشار الى ان الفنانة العراقية تعد من ابرز الممثلات في العراق ولديها جمهور كبير وعريض يعد بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي