فنزويلا: السجن لضباط حاولو الانقلاب على مادورو

السجن لعسكريين في فنزويلا دينوا بالتخطيط لإطاحة مادورو

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا أحكاماً بسجن 9 عناصر في القوات المسلحة، بعد ادانتهم بالتخطيط لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو عام 2014.

وذكرت المحكمة في قرارها أن بين المحكومين الجنرال أوزوالدو هرنانديز والعقيد المتقاعد خوسيه دلغادو اللذين حُكم بسجنهما 5 سنوات حداً أدنى. ورفضت المحكمة استئنافاً أخيراً من المتهمين التسعة، علماً انهم اتُهموا بـ «الإعداد عام 2014 لحركة متمردة ومزعزعة للاستقرار ضد الحكومة، تحمل اسم جيريكو».

وأوردت تقارير صحافية ان المخطط كان يقضي بأن تعتقل وحدات عسكرية مادورو ومسؤولين حكوميين آخرين بارزين، في محاولة لإشعال ثورة شعبية لإطاحة النظام. لكن المعارضة رأت أن قرار المحكمة العليا «يخدم» مصالح مادورو الذي يبدأ ولاية رئاسية ثانية في 10 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد فوزه في انتخابات اعتبرتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «مزورة». واعلنت منظمة «فورو بينال» الخيرية أن في فنزويلا 278 سجيناً سياسياً، بينهم 80 عسكرياً، علماً ان البلاد تعاني أزمة معيشية طاحنة.