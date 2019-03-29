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فنزويلا تمنع زعيم المعارضة من تولي منصب عام لمدة 15 عاما

فنزويلا تمنع زعيم المعارضة من تولي منصب عام لمدة 15 عاما
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