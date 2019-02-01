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فنزويلا تستعد لنقل أطنان من ذهب البنك المركزي جوا إلى الإمارات

فنزويلا تستعد لنقل أطنان من ذهب البنك المركزي جوا إلى الإمارات
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