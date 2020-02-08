فوضى وتضارب بالأيدي خلال مؤتمر حزبي في تونس- فيديو

بدأت الفوضى بعدما حاول عدد من الأشخاص حضور المؤتمر ولو بالقوة، لأنه لم يتم استدعاؤهم رغم أنهم أعضاء في الحزب.

شهد المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض فوضى عارمة وصلت حد تبادل الضرب، عزتها تقارير إلى خلافات بين تيارين في نفس الحزب.

وبدأت الفوضى بحسب وسائل إعلام محلية، بعدما حاول عدد من الأشخاص حضور المؤتمر ولو بالقوة، لأنه لم يتم استدعاؤهم رغم أنهم أعضاء في الحزب.

واحتج هؤلاء بسبب ما اعتبروه "تزويرا" في لوائح الحاضرين، واستنكروا عدم إدراج أسمائهم ضمن اللوائح.

وبدأت الخلافات في الحزب منذ أشهر بين تيار بقيادة الأمين العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، وتيار بقيادة سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

فوضى عارمة خلال المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة في #المغرب.. عزاها متابعون إلى المشاكل الداخلية التي عاشها طيلة الأشهر الأخيرة بسبب الصراع بين تيار بقيادة أمينه العام المنتهية ولايته حكيم بنشماس، وتيار بقيادة سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر. pic.twitter.com/dTitGmjBeC — حسينة اوشان (@hassinaouch) February 8, 2020

وهاجم بنشماس التيار المعارض له في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية محذرا من السعي إلى تحقيق ما وصفها بـ "الأردوغانية المغربية" وفق ما نقل موقع هسبريس المغربي، في تحذير من أي تحالف مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ونقل الموقع عن بنشماس قوله "البام" (الاسم المختصر للحزب) جاء لحماية المشروع الديمقراطي الحداثي من قوى الإسلام السياسي والمركب المصالحي المرتبط به".

وتوقفت أشغال المؤتمر لساعات، مباشرة بعد صعود كودار، إلى المنصة لإلقاء كلمته، قبل أن تستأنف بعدما توصلا طرفا الصراع إلى إتفاق حول إنجاح المؤتمر.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الذي ينتهي غدا الأحد، دراسة القوانين والأنظمة الداخلية للحزب، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين سيحسمون في اسم الأمين العام ورئيس المجلس الوطني وأعضاء المكتب السياسي.