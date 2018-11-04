فيديوهات: اشتباكات واطلاق نار بين مئات من عائلتين في كفر كنا الفلسطينية

اشتباكات واطلاق نار بين مئات من عائلتين في كفر كنا الفلسطينية

ساد هدوء حذر الاحد، في بلدة كفر كنّا الفلسطينية الواقعة ضمن اراضي 48، وذلك عقب اشتباكات عنيفة السبت، شارك فيها المئات من أفراد عائلتين في البلدة على خلفية الانتخابات المحلية، واستخدمت فيها الاسلحة النارية كما تعرضت ممتلكات للطرفين للحرق.

وافاد الناطق بلسان الشرطة ان مئات الشبان من عائلتين متخاصمتين على خلفية الانتخابات تراشقوا بالحجارة قبل ان يتطور الامر الى اطلاق نار كثيف باستخدام اسلحة اوتوماتيكية..

واستعادت البلدة هدوءها بعد دعوة رؤساء قوائم الانتخابات المحلية في الأهالي إلى ضبط النفس والتحلّي بالمسؤوليّة.

ودان رؤساء القوائم كل أعمال العنف وعمليات إطلاق النار ودعوا إلى وقفها "بشكل فوري"، مناشدين ابناء البلدة الحفاظ على السلم الأهلي.