فيديوهات توثق اعتداءات المستوطنين على منازل الخليل

البوابة - وثق ناشطون فلسطينيون عبر مقاطع فيديو، هجمات شنها مستوطنون على منازل المواطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر في أحد الفيديوهات الثلاثة التي سلمت لصحيفة "هآرتس" العبرية، الناشط الحقوقي المعروف في مدينة الخليل، عيسى عمرو، والذي سجل فيديو يوثق لحظة اعتداء المستوطنين على منزله.

وقال الناشط الحقوقي: "إن المهاجمين الذين اعتدوا على المنازل، بالحجارة والزجاجات كانوا من المستوطنين المراهقين، وعددهم بالعشرات"، مشيرا إلى أن المستوطنين كانوا في حالة سكر شديد لحظة تنفيذهم للجوم.

وأكد عمرو، أن الأيام الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في الهجمات التي يشنها المستوطنون في الخليل، مبينا أن تلك الهجمات أصبحت روتينية مؤخرا.

تزايد هجمات المستوطنين

وارتفعت حدة ووتيرة الهجمات التي يشنها المستوطنون، في مختلف مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس، منذ تولي بنيامين نتنياهو الحكومة الاسرائيلية الجديدة، المشكلة من ائتلاف اليمين المتطرف.

وترفع أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الاسرائيلية، شعارات تدعو للتشجيع على الاستيطان، وتهجير الفلسطينيين ومحو قراهم.

ويعد كل من وزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" رئيس حزب "القوة اليهودية، ووزير المالية بتسلإيل سموتريش، من أبرز الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو.

وأثارت التصريحات الأخيرة للوزير سموتريش، والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الواقعة جنوب مدينة نابلس، عقب مقتل مستوطنين اثنين فيها في عملية نفذها فلسطيني، ردود فعل دولية غاضبة.

חברון היום. מתנחלים בפעולה ובמקום גם חיילים שלא מתרגשים במיוחד תוקפים את ביתו של עיסא עמרו אחד הפעילים המוכרים בחברון . במקום היו חיילים לא ממש התרגשו כפי שנראה. pic.twitter.com/oSTkD1S6UL — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) March 8, 2023

هجمات على حوارة

يشار إلى بلدة حوارة، تشهد هجمات متتالية من قبل المستوطنين، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 فلسطيني، وتدمير وإحراق عدد كبير من سيارات ومنازل أهل البلدة، كان آخرها الإعتداء الذي وقع مساء الإثنين.

وبثت هيئة البث الإسرائيلية على "تويتر"، مقاطع فيديو تظهر جنود الجيش الإسرائيلي وهم يؤدون رقصات مع المستوطنين بمناسبة عيد المساخر (البوريم) اليهودي، قبل شن الهجوم على حوارة.