فيديو.. أسرة سعودية مصدومة من فاتورة مياه ضخمه

صدمت أسرة سعودية تعيش في الدمام بأنها مدينة لشركة المياه بمبلغ 400 ألف ريال (حوالي 106 آلاف دولار) رغم عدم وجود تسريبات، وفق ما جاء في تقرير لقناة الإخبارية السعودية.

وتعيش فادية الفواز مع سبعة من أفراد أسرتها في منزلهم منذ عدة سنوات، ومنذ سبعة أعوام لم تصل إليهم فاتورة المياه حتى انقطعت عنهم تماما ليصدموا، في يناير من العام الماضي، بمطالبة الشركة لهم بمبلغ 400 ألف ريال وهو رقم "يتعارض مع تكلفة المياه في السعودية وتقديرات الاستخدام" وفق التقرير.

الشركة، من جانبها، فحصت المنزل، وتأكدت من "عدم وجود أي تسريب ما ينقض سلامة المبلغ في الفاتورة"، وخفضت المبلغ إلى 250 ألف ريال، إلا أن الفواز تعتبره مبلغا "فلكيا" وتستغرب أن فواتير الشركة تكون بعشرات الآلاف في بعض الشهور وعشرات الريالات في أشهر أخرى.

وقالت إن أنه بحساب سنوات إقامتهم في المنزل، يجب ألا يتجاوز المبلغ المستحق 50 ألف ريال.

وفي التعليقات على التقرير، نصح أحد الأشخاص السيدة قائلا: "قدمي شكوى للوزارة. حصلت معي واكتشفت أنه رقم الحساب اللي أدفعه عليه مغاير للواقع وتم تصحيح الخطأ".

وكتب آخر أن هذا الأمر "حصل على مشتركين كثر، وواجب على الشركة إذا زاد الاستهلاك عن الطبيعي إيقاف الماء حتى تتم المراجعة وحل المشكلة، وليس المفاجئة بمبلغ ويوضع أمام الأمر الواقع".

وكتب آخر منتقدا ارتفاع تكاليف استهلاك المياه: "الفاتورة قبل استلام الشركة الوطنية كانت 18 ريالا وبعد استلام الشركة صارت 1800 ريال شهريا وبعد تقديم الاعتراض صارت 33 ريالا شهريا ولكن الشركة تطالب بالمبلغ كامل. فما هو الحل؟".