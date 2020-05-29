فيديو: اتهام ناشطة سعودية بالغوص مع الرجال والكشف عن وجهها

وجهت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) في السعودية اتهامات بالإخلال بالأداب العامة لـ الغواصة هيفاء الطويلعي ومنعتها من مواصلة مهنتها الغوص

وقالت الطويلعي التي تعد من مشاهير السوشيال ميديا في السعودية "الهيئة تلاحقني بسبب أني كاشفة لشعري ووجهي وأمارس الغوص مع الرجال، رغم أنني غواصة معتمدة ومرخص لي من الدولة في هذا المجال".

كمية ضرر عجيبة وصوتها معبر عن ألمها من قذف وايقاف خدمات ومنع مزاولة وتشهير ونشر معلومات خاصة وكل هذا بسبب"هيئة الرس"فضحكم الله في قعركم لم يكتفوا بعد فضائحهم السابقة وافعالهم الفاشلة ومنع مزاولتهم عملهم المعتاد الا انهم لازالوا ينشرون ضررهم على المجتمع بكل اريحية#هيفاء_الطويلعي pic.twitter.com/Lx8ttBuDaS — Reema 🕊⃤. . (@Reeemoo0) May 28, 2020

وعلى ما يبدو في حديثها أنها لم تكتشف بلاغ "إيقاف خدماتها" وهو إجراء في السعودية يتخذ ضد المطلوبين لدى الجهات القضائية والأمنية إلا بعد أن همّت بممارسة رياضتها المفضلة "الغوص" وقالت "فوجئت برجل أمن في حرس الحدود وهو يرفض منحي تصريح لممارسة الغوص وعند سؤاله عن السبب قال "هناك بلاغ ضدك وتم إيقاف خدماتك" .

ووصفت الطويلعي هذا الإجراء "بغير المعقول" الذي كان صادما للضابط الذي شاهد الأدلة الموجهة ضدها كما تقول، وأضافت في وصفها للأدلة الموجهة ضدها "مقطع وأنا أرتدي حجابي وأتحدث لمتابعي سنابي حين كنت أتحدث عن قهوتي، ومقطع آخر وأنا في سيارتي" كما لم يتم خروجها من الشرطة إلا بكفيل بحسب قولها..