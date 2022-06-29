فيديو: اجتماع لقاسم سليماني مع الموساد

نشرت تقارير اعلامية عبرية فيلما مصورا يظهر اجتماع لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني مع عناصر في الموساد الاسرائيلي

فيديو لسليماني مع الموساد

وظهر في الفيديو المتداول صورا لسليماني الذي كان يعلن موقفا متشددا وصارما ومعاديا للاسرائيليين واليهود يجلس مع مجموعة اشخاص عرفتهم القنوات العبرية بانهم عناصر في الموساد الاسرائيلي

واشارت الى انه "و مازالت هناك بعض المقاطع التي سيتم تسريبها حول مايعرف بمحور المماتعة".

وتم تغطية الحديث في الفيديو بمقطع غنائي تعذر سماع اي كلمة قد تكشف عن اللغات في الجلسةوعلق نشطاء بالقول "قائد فيلق القدس يجتمع مع محتل القدس لتحرير القدس"

جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "موساد"

رفع السرية عن مقطع فيديو يظهر فيه الهالك #قاسم_سليماني و هو في اجتماع مع شخصيات من الجهاز الإسرائيلي.

و مازالت هناك بعض المقاطع التي سيتم تسريبها حول مايعرف بمحور المماتعة.😎😉 pic.twitter.com/p65EqTmb8z — عدنان العامري (@ADNANALAMERiTV) June 28, 2022

من هو قاسم سليماني؟

اللواء قاسم سليماني (بالفارسية: قاسم سلیمانی) من مواليد 11 مارس 1957

كان عسكرياً إيرانياً وقائداً لفيلق القدس من 1998 خلفاً لأحمد وحيدي حتی مقتله في 3 يناير 2020

فيلق القدس فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة أساسا عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية.

صهيوني صهيوني #قاسم_سليماني صهيوني



قاسم سليماني شهيد الموساد و شهيد إسرائيل. pic.twitter.com/rykT06UqAo — منشق عن حزب الله (@N0_hizbollah) June 28, 2022

من قدامى المحاربين في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، خلال الحرب العراقية الإيرانية

رقيت الرتبة العسكرية لقاسم سليماني من عقيد إلى لواء بواسطة قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

كان سليماني نشطا في العديد من الصراعات في بقية أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق والشام، مع الحفاظ على مستوى منخفض.

في عام 2012، ساعد سليماني في دعم الحكومة السورية، خلال الحرب الأهلية السورية.

دعم سليماني قيادة قوات الحكومة العراقية والحشد الشعبي المشتركة التي باتت تحكم سيطرتها على العراق وتدعم الاهداف الايرانية

صُنف سليماني من قبل أمريكا كداعم للإرهاب.

وفي 3 يناير 2020، قُتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد، التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أساس أن سليماني يشكل تهديدًا وشيكًا على الأرواح الأمريكية.