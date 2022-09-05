فيديو: اعتقال مسؤول عراقي متلبس بالابتزاز والرشوة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعملية اقتحام مديرية الأمن في ميسان جنوب العراق، حيث اعتقل مدير الامن متلبساً داخل مكتبه بالارتشاء وابتزاز مواطنين ومساومتهم وفق ما اورده النشطاء

وظهرت قوة الاقتحام وهي تصرخ في الموظفين طالبة منهم ارشادها الى مكتب المدير الذي كان جالسا وراء مكتبه قبل ان يطلبو منه الوقوف وجرى تفتيش ادراج مكتبه ووجدو فيها رزمة من الدولارات

فيديو متداول اليوم الإثنين لاعتقال مدير الأمن في ميسان جنوب العراق، متلبساً داخل مكتبه بالارتشاء وابتزاز مواطنين ومساومتهم. pic.twitter.com/e7mk8Z5Duj — 24.ae (@20fourMedia) September 5, 2022

وقالت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية بأنها تلقت عبر "مصادرها السريَّة معلوماتٍ تفيد بإقدام مـدير الأمن الوطني في ميسان بمساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعة لدى المديريَّة"، لافتةً إلى أن "تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغا من المال". وتمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم (...) وتم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة".

وحلّ العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.