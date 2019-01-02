فيديو- اعدام متهم باغتصاب وقتل طفلة يمنية أمام حشد جماهيري

اعدام متهم باغتصاب وقتل طفلة يمنية

شهدت مدينة إب جنوب غرب اليمن الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام العلني ضد المدان باغتصاب وقتل الطفلة آلاء الحميري التي كانت تبلغ من العمر 9 سنوات، وسط حشد جماهيري كبير.

وأفادت مصادر بأن "حكم الإعدام بحق المدان يوسف الثوابي، نفذته الأجهزة الأمنية وسط حشود من الأهالي في الاستاد الرياضي بالمدينة، تنفيذاً لقرار المحكمة الجزائية التي أدانت في 10 كانون الأول الماضي، المتهم بارتكاب الجريمة" بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقال حكم المحكمة، إن المدان "قتل بطريقة وحشية بعد اختطاف واغتصاب المجني عليها، وارتكب جريمة تضليل القضاء بإخفاء الجثة، وتقرر معاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في مكان عام".

وفي 14 من الشهر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق قاتل الطفلة، وأشارت إلى اعتراف الجاني بارتكاب الجريمة، فضلاً عن ضبط أدلة ساعدت في إقناع المحكمة بالجريمة.

وجاء تنفيذ الحكم بالإعدام، بعدما تحولت جريمة قتل واغتصاب الطفلة إلى قضية رأي عام في اليمن، وهو الأمر الذي ساهم بالإسراع بتنفيذ الحكم.

وشهد اليمن في الأعوام الأخيرة أكثر من واقعة تنفيذ حكم علني بالإعدام، ضد مدانين بجرائم اغتصاب أطفال.