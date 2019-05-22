فيديو: الامن الايراني يطارد فتاة غنت امام قرويين

تطارد الاجهزة الامنية الايرانية فتاة ظهرت في فيديو وهي تغني أمام بعض القرويين والسياح في قرية أبيانة التاريخية قرب المدينة.

واستندت المخابرات الايرانية لـ مقطع فيديو نشر من مدينة نطنز التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران حيث جلبت امرا باعتقال الفتاة التي ظهرت من دون حجاب

ووصف إمام جامع نطنز، روح الله أميني، غناء الفتاة بالخطوة الوقحة وقال لوكالة "أنباء تسنيم" إن "الفتاة هتكت حرمة الله وفي شهر رمضان، داعيا الشرطة إلى التعامل مع هذه الحادثة بحزم".

وقال مرتضى باصريان المدعي العام لمدينة نطنز إنه تم استدعاء جميع أعضاء الرحلة السياحية التي ضمت الفتاة، مضيفا أنهم دخلوا القرية لفترة وجيزة قبل أن يغادروها ونشرت لهم صور في مناطق أخرى.

إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس بلدية القرية التاريخية قرارا بمنع دخول الرحلات السياحية إلى القرية من دون مرشد سياحي معتمد.