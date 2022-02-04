  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو انهيار جدار بئر الطفل ريان يوقف أعمال الحفر

توقف أعمال الحفر جراء انهيار جدار بئر الطفل ريان

منشور 04 شباط / فبراير 2022 - 11:23
محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان من قعر البئر
محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان من قعر البئر

توقفت أعمال الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان من قعر البئر بشكل مؤقت، بسبب انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر، وتداول مغردون على "تويتر" فيديو للحظة الإنهيار.

اقرأ ايضاًما زال حي يرزق.. الطفل ريان سقط في بئر عمقه 60 مترا بالمغربما زال حي يرزق.. الطفل ريان سقط في بئر عمقه 60 مترا بالمغرب

وسقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.

وكشفت السلطات المغربية أن عمليات الحفر مستمرة للوصول إلى مكان قريب من الطفل ريان داخل البئر الذي سقط فيه، مشيرة إلى أن عمليات الحفر وصلت إلى العمق المطلوب في موازة مكان ريان.⁧‫

وأوضحت مصادر أن فرق الإنقاذ تستعد للحفر الأفقي للوصول إلى مكان الطفل، مشيرة إلى أن عائلته أكدت على أن ريان ما يزال يتحرك داخل البئر.

وتوقفت الجرافات عن الحفر بعد الوصول إلى مستوى وجود ريان‬⁩، وسيكملون الحفر اليدوي بشكل أفقي للوصول إليه، وتواصل الفرق إمداده بالماء والطعام والأكسجين.

 

كلمات دالة:ريانالطفل ريان في البئرالطفل ريانالبئر سبعةالبئر

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...