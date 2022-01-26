  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. فيديو: بوتين اهان الرئيس الايراني في موسكو

فيديو: بوتين اهان الرئيس الايراني في موسكو

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:29
رئيسي يصلي في الكرملين
رئيسي يصلي في الكرملين

وثقت الصور والفيديوهات المتسربة من اللقاءات التي جمعت الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حجم اهانه كبير وجهه الاخير للاول تمثلت في عدة امور.

انتظار لمدة طويلة

وقالت حسابات تابعة للمعارضة الايرانية ان الكرملين يستمر في تسريب فيديوهات الإهانات التي تعرض لها الرئيس الايراني في موسكو حيث ان بوتين جعل رئيسي ينتظر داخل الغرفة لمدة طويلة قبل ان يسمح له برؤيته
 

 

 

ابعاد سيارة الرئيس عن مدخل القصر

كما ابعدت سيارات الرئيس الايراني عن مدخل القصر الامر الذي اضطرة لانتظار مدة زمنية قبل ان تصله اولى سيارات المراسم ، وبعد ان خرج احد مساعديه يجري في الشارع المغطى بالثلج لابلاغ السائق بالتوجه الى البوابة

مصادر رسمية ايرانية اتهمت النشطاء ومروجي الفيديوهات بانهم تجاهلو  انجازات الزيارة وتم التركيز على الهامش

 

 

 

وزار الرئيس الايراني موسكو في 19 الشهر الجاري وعقد لقاءا مع نيره الروسي حيث اكد رئيسي أهميةَ تعميقِ التعاونِ المشتركِ بين البلديْنِ عبْرَ اتفاقاتٍ طويلةِ الأمد بالإضافةِ إلى توحيدِ الجهودِ لمواجهةِ الإجراءاتِ الأمريكيةِ أحاديةِ الجانبِ وفرضِ العقوباتِ الاقتصادية.

 

 

كلمات دالة:ايرانبوتينرئيسيموسكواوكرانياسوريةالعقوبات الاميركية

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...