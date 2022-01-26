فيديو: بوتين اهان الرئيس الايراني في موسكو

وثقت الصور والفيديوهات المتسربة من اللقاءات التي جمعت الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حجم اهانه كبير وجهه الاخير للاول تمثلت في عدة امور.

انتظار لمدة طويلة

وقالت حسابات تابعة للمعارضة الايرانية ان الكرملين يستمر في تسريب فيديوهات الإهانات التي تعرض لها الرئيس الايراني في موسكو حيث ان بوتين جعل رئيسي ينتظر داخل الغرفة لمدة طويلة قبل ان يسمح له برؤيته

الكرملين يستمر في تسريب فيديوهات الإهانات التي تعرض لها الرئيس الايراني في #موسكو…. بوتين جعل رئيسي ينتظر داخل الغرفة إضافة إلى إبعاد سيارات الرئيس وتصوير الإهانة. وكالة الأنباء الايرانية نشرت موشنجرافيك قبل قليل تقول فيه أنه تم تجاهل انجازات الزيارة وتم التركيز على الهامش :) pic.twitter.com/vKXHOg3ZEo — شؤون إيرانية- إقليمية (@iranianaffairs) January 26, 2022

ابعاد سيارة الرئيس عن مدخل القصر

كما ابعدت سيارات الرئيس الايراني عن مدخل القصر الامر الذي اضطرة لانتظار مدة زمنية قبل ان تصله اولى سيارات المراسم ، وبعد ان خرج احد مساعديه يجري في الشارع المغطى بالثلج لابلاغ السائق بالتوجه الى البوابة

مصادر رسمية ايرانية اتهمت النشطاء ومروجي الفيديوهات بانهم تجاهلو انجازات الزيارة وتم التركيز على الهامش

بعد خروج رئيسي من لقاءه بالرئيس الروسي… شاهد مسئول المراسم الايراني كيف يجهز سيارة الرئيس والوفد. فضيحة pic.twitter.com/acNau1OMNR — شؤون إيرانية- إقليمية (@iranianaffairs) January 26, 2022

وزار الرئيس الايراني موسكو في 19 الشهر الجاري وعقد لقاءا مع نيره الروسي حيث اكد رئيسي أهميةَ تعميقِ التعاونِ المشتركِ بين البلديْنِ عبْرَ اتفاقاتٍ طويلةِ الأمد بالإضافةِ إلى توحيدِ الجهودِ لمواجهةِ الإجراءاتِ الأمريكيةِ أحاديةِ الجانبِ وفرضِ العقوباتِ الاقتصادية.