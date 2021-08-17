فيديو جديد: بقايا بشرية على عجلات الطائرات الغادرة لكابول وطالبان تعلق

عثرت القوات المختصة في مطار دولي على بقايا بشرية عالقة على عجلات طائرة قادمة من مطار كابول، فيما القت حركة طالبان باللوم على القوات الاميركية، حيث ظهرت افلام جديدة تكشف عن مأساوية المشهد

بقايا بشرية على العجلات

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" بأنه تم العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 حيث تعذر فتح العجلات بالشكل الاوتوماتيكي

وتداول نشطاء صورا لشبان افغان وقد تعلقوا بعجلات الطائرات التي غادرت مطار كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد وفرار الرئيس اشرف غني وتدفقت حشود على المطار، ومن بينهم من تعلق بطائرة نقل عسكرية أمريكية بينما كانت تسير على المدرج.

وأجلت الطائرة المذكورة حوالي 640 أفغانيا من كابل في وقت متأخر من الأحد، وفقا لمسؤولي دفاع أمريكيين وصور نشرها موقع Defense One.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن "طائرة شحن عسكرية قامت بإجلاء رقم قياسي وصل إلى 640 أفغانيا، وكانت وجهتها قاعدة العديد الجوية في قطر".

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن "الطائرة لم تكن تنوي حمل هذا العدد الكبير، لكن الأفغان المذعورين دفعوا أنفسهم نحوها، فاتخذ الطاقم قرار المغادرة بدلا من إجبارهم على النزول من الطائرة".

"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871, A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc — Defense One (@DefenseOne) August 16, 2021

طالبان تعلق على مشاهد سقوط أفغان من الطائرات



الى ذلك حمل محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، مسؤولية ذلك على الأمريكيين وحلفائهم الذين قال إنهم شجعوا الأفغان على محاولة الفرار من خلال إعلانهم أنهم سينقلون من عملوا معهم 20 عاما معبرا عن اسفه لسقوط بعضهم من الطائرات في مطار كابل.



وأشار نعيم إلى أن الحركة كانت قد أصدرت بيانا من أعلى مستوياتها قال للأمريكيين إذا أردتم الانسحاب والفرار فتفضلوا نحن قاتلناكم لذلك 20 عاما، أما الأفغان فهم أبناء الوطن. نحن جميعا أبناء شعب واحد. ونحن إخوة وقد طمأنا هؤلاء مرات وأصدرنا بيانات وخاصة في عيد الأضحى الماضي، بما في ذلك من عملوا مع الاحتلال، مع الأمريكان. بما في ذلك المترجمون".