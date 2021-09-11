فيديو جديد لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

نشرت لقطات فيديو جديدة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري اليوم السبت، في محاولة واضحة لدحض شائعات وفاته

ويأتي ذلك في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.

وكان نشر في تشرين الثاني/نوفمبر، أشارت بعض التقارير إلى أن الظواهري توفي لأسباب طبيعية.

وفي لقطات الفيديو ومدتها ساعة، والذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد الظواهري بهجوم بسيارة مفخخة وقع في 1 كانون الثاني/يناير واستهدف قاعدة عسكرية روسية في منطقة تل السمن، في محافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وأعلن بيان نسب إلى جماعة “حراس الدين” المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الظواهري: “تطلب المرحلة الحالية منا استنزاف العدو حتى ينتحب ويئن بسبب النزيف الاقتصادي والعسكري … ومن أبرز العمليات في هذا الصدد تل السمن”.

وأضاف أن “هذه العملية كانت مثالا عمليا لكسر الحصار العسكري للعدو”، مشيدا بالهجمات “على أراضي العدو”.

كما أشار الظواهري إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنه لم يشير إلى إعادة سيطرة طالبان على كابول.

كما انتقد الظواهري اتفاقات التطبيع التي تمت العام الماضي بين عدة دول عربية وإسرائيل، ووصف القادة العرب بأنهم “خونة”.

وكان الظواهري قد تولى قيادة تنظيم القاعدة في عام 2011 بعد مقتل أسامة بن لادن على يد قوات العمليات الخاصة الأمريكية في مخبأه في باكستان.