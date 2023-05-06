فيديو جديد لعروس طنطا التي قتلت نحرا

البوابة - أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عروس طنطا آية الشربيني، التي تعرضت لجريمة قتل بشعة طعنا ونحرا بسكين على يد زوجها، بعد زفافهما بيومين، وهي تبكي بحرقة خلال حفل العرس، وكأنها تتنبأ بمصيرها الذي كان ينتظرها على يد من اختارته أن يكون شريكا لحياتها.

وقال الجاني، خلال التحقيقات، أنه ارتكب جريمته انتقاما من العروس لعدم انصياعها لأوامره وعدم تلبية طلبات الزوجية ومعايرتها له ووصفه بالعاجز.

مقطع مؤثر للعروس التي قتلها زوجها بعد 48 ساعة فقط من زفافهم 💔pic.twitter.com/V5hYfpekIN — Screen Mix (@ScreenMix) May 5, 2023

طلبات شاذة

وكانت والدة عروس طنطا، آية الشربيني، قد كشفت النقاب في وقت سابق، عن السبب الحقيقي الذي دفع الزوج لقتل زوجتها، مؤكدة أن ابنتها أفصحت لها، عن خلافات مع زوجها، بسبب طلبات شاذة منه في فراش الزوجية.

وقالت والدة العروس آية، إن ابنتها روت لها صباح ليلة الدخلة، أن زوجها يريد أن يجامعها من الخلف "الدبر"، والإتيان بالفاحشة على طريقة قوم لوط، وأنها طلبت منها كتمان هذا السر درءا للإحراج.

وأضافت الأم، في تصريحات عبر البث المباشر لموقع "القاهرة 24": "طلبت من ابنتي الصبر، لأنها في بداية حياتها الزوجية مع زوجها".

وأوضحت والدة آية، أنه ليس من حق زوج ابنتي أن يقتلها مثل "الفرخة" لأخذ حقه، فالموضوع ليس ذهبا أو حق شرعي.

خلاف بين الزوجين

بينما روى عم العروس، سمير الشربيني، وقائع الجريمة، مبينا أن العائلة تفاجأت من الاتصال الهاتفي، الذي قام به زوج "آية"، وطلبه مجيء شقيقها إلى منزل الزوجية، لحل خلاف نشب بين الزوجين.

وقال عم العروس: "بعد وصول شقيقها وجد العريس واقفا في الشارع أمام المنزل وأخبره بأنه قتل زوجته، مضيفا أن الشقيق صعد للشقة ليجد شقيقته جثة هامدة ومذبوحة من الرقبة."

وأعرب الشربيني، عن صدمته ودهشته، من الجريمة التي ذهبت ضحيتها، ابنة شقيقه، مبينا أن والد العروس متوفي منذ سنوات، وأنه بصفته عمها وافق على العريس الذي تقدم لخطبتها منذ 8 شهور لما عرفه عنه من سمعة طيبة وتمتعه بأخلاق حميدة.