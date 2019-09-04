فيديو: جلسة خاصة لـ "فتاة العباءة السعودية" لقناة عالمية

نشرت السعودية “مناهل العتيبي” الملقبة بـ”ولية أمر نفسها”، مقطع فيديو على حسابها في “تويتر”، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة عالمية في شارع التحلية بالرياض.

اشتهرت العتيبي بتجولها في شوارع الرياض متبرجه ومن دون عباءة بعد قليل من قرار حكومي باعطاء الفتيات الحرية باصدار جواز سفر والسفر من دون اذن ولي الامر

وقالت “مناهل” في تغريدة؛ تعليقًا على الفيديو: “من خلف الكواليس، ترقبوني قريبًا في جلسة تصوير لإحدى القنوات العالمية ومن وسط الرياض تحديدًا شارع التحلية”.

قد أبدو لكم من الخارج مجرد فتاةٌ نحيفة ولربما أصنف كهزيلة ولكنني من الداخل سوبر ومن لذا كفاكم إنخداعاً بالمظاهر فليست الحقيقة كما تبدو عليه دائما ً. pic.twitter.com/BktSOFziOQ — مناهل العتيبي ولية أمر نفسها . (@1994_thefreedom) August 27, 2019

وأظهر الفيديو الفتاة مناهل ، وهي بدون عباءة أو غطاء رأس أثناء إجراء المقابلة التلفزيونية في شارع التحلية.

وكانت صاحبة الحساب مناهل العتيبي، نشرت فيديو قبل عدة أسابيع قالت فيه إنها تتجول في أحد شوارع الرياض وهي ترتدي ملابس رياضية دون أن تتعرض لأي مضايقات، وأن ردود فعل الدوريات والمرور محترمة.



وأعادت مناهل نشر تغريدة وجهت من خلالها رسالة إلى محمد بن سلمان، بقولها: "ولي العهد محمد بن سلمان كان صادقًا لما قال: يحق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل".