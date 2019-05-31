فيديو: جنود عراقيين يتحرشون بطفل ويغتصبون والدته

امرت وزارة الدفاع العراقية باعتقال عدد من الجنود كانوا قد اقدموا على التحرش بطفل وتحدثوا عن اعتصاب والدته في مدينة الموصل شمال العراق.

وقالت مصادر انه وبعد مرور ساعات على الحادثة أعلنت الداخلية العراقية، تمكن مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى من إلقاء القبض على اثنين من المجرمين بعد عشر ساعات من ارتكابهم جريمة اغتصاب بحق المرأة والتحرش بطفل عمره خمس سنوات”.

وأضافت في بيان أنه “تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.

وقالت الوزارة في بيان أن "هؤلاء الأشخاص الذي كانوا يرتدون الزي العسكري أساءوا لسمعة الجيش العراقي".وخلال مقطع الفيديو يظهر الجندي مع طفل صغير وهو يتفاخر بالتحرش جنسيا به، فيما تحدث عن قيام زميل له باغتصاب والدة الطفل التي كانت تحمل طفلا رضيعا.

وكان تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان في العراق خلال عام 2018 أشار إلى أن السلطات لم تتمكن من السيطرة على بعض عناصر قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات بحق بعض المدنيين.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة العراقية، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، حققت في مزاعم الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية، لكنها نادرا ما أعلنت نتائج التحقيقات أو عاقبت المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.