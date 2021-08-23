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فيديو: حريق وهجوم عنيف على القوات الاميركية في مطار كابول

منشور 23 آب / أغسطس 2021 - 04:55
طالبا أصدرت تحذيرا بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أراضيها
طالبا أصدرت تحذيرا بشأن انسحاب القوات الأجنبية من أراضيها

 افادت معلومات متداولة عن اشتباكات عنيفة بين القوات الاميركية المتواجدة في مطار كابول وجماعة مجهولة فيما تحدثت التقارير عن اندلاع حريق كبير في المكان 

اشتباكات في مطار كابول 

واندلعت اشتباكات عنيفه عنيفه بين قوة اميركية تتواجد في مطار كابول ومجموعة مسلحة مجهولة اليوم الإثنين، فيما تجمعت الشود على طريق المطار طمعا بفرصة لمغادرة البلاد وسط حالة من الفوضى  تحدث بين الحشود بين حين وآخر.

وفي وقت سابق، قال الجيش الألماني، إن اشتباكاً بالأسلحة النارية وقع بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين غير معروفين عند مطار كابل، ما أسفر عن مقتل عنصر في قوة الأمن الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين.  كما أكد الجيش الأميركي مقتل جندي أفغاني وإصابة العشرات بإطلاق نار خارج المطار.

وقال الجيش الأميركي: "لا إصابات بين جنودنا في تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابل". الجيش الألماني أضاف أن قوات أميركية وألمانية شاركت في الاشتباكات،

حريق في محيط المطار 

واندلع حريق في مطار كابل، مباشرة بعد الاشتباكات وتبادل إطلاق النار ولم يعرف اذا كان هناك خسائر جراء الحريق او امكانية اخماده في ظل تفكك المؤسسات في البلاد 

وتستمر عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابل في أجواء من الفوضى، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أنّه لا يزال يأمل في أن تنتهي عمليّات الإجلاء في كابل قبل 31 أغسطس، وهو التاريخ الذي حدّدته إدارته لانسحاب كامل القوّات الأميركيّة من أفغانستان.  

 

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