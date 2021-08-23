فيديو: حريق وهجوم عنيف على القوات الاميركية في مطار كابول

افادت معلومات متداولة عن اشتباكات عنيفة بين القوات الاميركية المتواجدة في مطار كابول وجماعة مجهولة فيما تحدثت التقارير عن اندلاع حريق كبير في المكان

اشتباكات في مطار كابول

واندلعت اشتباكات عنيفه عنيفه بين قوة اميركية تتواجد في مطار كابول ومجموعة مسلحة مجهولة اليوم الإثنين، فيما تجمعت الشود على طريق المطار طمعا بفرصة لمغادرة البلاد وسط حالة من الفوضى تحدث بين الحشود بين حين وآخر.

وفي وقت سابق، قال الجيش الألماني، إن اشتباكاً بالأسلحة النارية وقع بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين غير معروفين عند مطار كابل، ما أسفر عن مقتل عنصر في قوة الأمن الأفغانية وإصابة ثلاثة آخرين. كما أكد الجيش الأميركي مقتل جندي أفغاني وإصابة العشرات بإطلاق نار خارج المطار.

وقال الجيش الأميركي: "لا إصابات بين جنودنا في تبادل لإطلاق النار خارج مطار كابل". الجيش الألماني أضاف أن قوات أميركية وألمانية شاركت في الاشتباكات،

حريق في محيط المطار

واندلع حريق في مطار كابل، مباشرة بعد الاشتباكات وتبادل إطلاق النار ولم يعرف اذا كان هناك خسائر جراء الحريق او امكانية اخماده في ظل تفكك المؤسسات في البلاد

حريق في #مطار_كابل بعد تبادل لإطلاق النار بين مجهولين والقوات الأميركية #العربية pic.twitter.com/7DMoWwvmjN — العربية (@AlArabiya) August 23, 2021

وتستمر عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابل في أجواء من الفوضى، وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، أنّه لا يزال يأمل في أن تنتهي عمليّات الإجلاء في كابل قبل 31 أغسطس، وهو التاريخ الذي حدّدته إدارته لانسحاب كامل القوّات الأميركيّة من أفغانستان.