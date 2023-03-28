فيديو: حماس تعذب الشيخ مجدي المغربي بتهمة تمزيق صور قاسم سليماني

اعتدت مليشيا حركة حماس على الشيخ مجدي المغربي بعد ان قام بتمزيق صور قائد مليشيا القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني الذي اطلق عليه زعيم حماس اسماعيل هنية لقب شهيد القدس خلال حفل تابينه في طهران

وظهر الشيخ مجدي المغربي ممدا على سرير وقد بدا عليه التعب والانهاك من هول التعذيب والضرب الذي لاقاه على ايدي عناصر مليشيا حركة حماس التي تسيطر على غزة

واظهر مكان الاصفاد التي احكمها حول يدية عناصر حماس ، وتحدث عن ضرب مبرح بالايدي والارجل وفي اعقاب البنادق

وبعد ان انتهو من التعذيب والضرب اصعدوه في السيارة وتابعو ضربهم واتهموه بانه يتخابر مع رام الله اي مع السلطة الفلسطينية الشرعية

مافيا حماس عتد اعتدت على الشيخ مجدي المغربي عندما قام بتمزيق صورة الشعي قاسم سليماني في غزة حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم عصابات حماس الشيعة اعداء الاسلام في غزة #يسقط حكم الغابات pic.twitter.com/Kpe5K8WoBs — ابو محمد (@abomhmdzae) March 27, 2023

وقال انهم رموه في احدى المزارع وكان لا يقوى على الحركة، حتى رأى شابين طلب مساعدتهما وتمكن من الاتصال بعائلته ونقل الى المشفى

وقال الشيخ الغزاوي انهم زعمو في البداية بانهم امن داخلي وان اتهامهم بالتخابر مع رام الله محاولة لاخفاء خجلهم من السبب الرئيسي لاعتقاله وهو تمزيق صور سليماني

ويعرف الشيخ مجدي المغربي بمعارضته الشديدة للتدخل الايراني في المنطقة وسياسة التشييع التي تمارسها حكومة الملالي كما يناصر ويساند الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد