فيديو خالد كامل وهناء أحمد الاباحي يفضح قيادات رياضية مصرية

كشفت المحامي المصري أحمد مهران عن التحقيقات في قضية ما بات يعرف بفيلم فيديو خالد كامل وهناء أحمد الاباحي سيفضح قيادات رياضية مصرية ، واسماء معروفة من دون ان يحددها

وقال المحامي احمد مهران الذي ظهر في فيلم فيديو الى جانب اللاعب المصري “إسلام مصطفى” اثناء تقديمه شكوى ضد زوجته المدعوة “هناء أحمد الشناوي” بممارسة “الزنا” وتصوير فلم اباحي مع رئيس لجنة المسابقات والمسؤول عن الكرة النسائية في الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد سليم ان هناك تفاصيل خطيرة ستتكشف وتطيح باسماء ومسؤولين رياضيين بارزين واكد بان "التحقيقات ستكشف عن أسماء كروية ورياضية لامعة وبارزة ولاعبين سابقين تورطوا في قضايا تحرش وابتزاز جنسي وعلاقات فاضحة"

والمح المحامي مهران الى وجود رسائل هاتفية ومعلومات حول علاقات نسائية. وصوراً وفيديوهات لمسؤولين آخرين كرويين ووعد بكشفها خلال التحقيقات التي ستجريها السلطات على خلفية واقعة زنا زوجة موكله.

وكان اسلام مصطفى اكتشف خيانه زوجته من خلال عثورة على كارت ميموري في خزانة الملابس اثناء تواجد زوجته خارج المنزل وبعد ان تفحص الكارت شاهد فيلم اباحي لمدة 43 دقيقة لزوجته والمسؤول الرياضي وقال انهما اقاما علاقة عاطفية بعد ان عرفهما على بعضهما محاولا حصول زوجته على وظيفة