فيديو: رجل يعتدي على سيدة في مكة

واستدعى الفيديو موجة تعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي

أعلنت إمارة منطقة مكة في السعودية عن إلقاء القبض على رجل ظهر في فيديو يسجل لحظة اعتدائه على امرأة عند مدخل منزل.

وأكدت إمارة مكة على حسابها الرسمي في "تويتر" مساء أمس الخميس أن الجهات الأمنية، بتوجيه من أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، ألقت القبض على الرجل وأحالته إلى الجهات ذات العلاقة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ويظهر الفيديو الرجل، وهو يمسك المرأة ويعتدي عليها ويدفع بها عنوة إلى داخل المنزل، بينما تبكي الضحية وتصرخ.

واستدعى الفيديو موجة تعليقات غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمو "تويتر" بملاحقة المعتدي وحماية حقوق المرأة في المملكة، وذلك في تغريدات منشورة تحت هاشتاغ "رجل_يعتدي_على_امرأه_بمكه".