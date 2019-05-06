فيديو: رسالة من السعودي حميدان التركي قبيل جلسة حاسمة في اميركا

قبل 24 ساعة من جلسة حاسمة تعقدها لجنة الإفراج المشروط، التي تنظر في وضع حميدان التركي، المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ارسل تسجيلا صوتيا طالبا الدعاء له.

الرسالة وجهها المتهم السعودي الى الى نجله الذي بثها عبر حسابه في “تويتر”، وقال له : “مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، وأرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم”.

والدي #حميدان_التركي يبلغكم سلامه يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك. pic.twitter.com/TPyIMYkaD5 — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) ٦ مايو ٢٠١٩

وأضاف حميدان التركي في رسالته : “أسأل الله أن ييسر أمري وأمركم، ويجمع شملي وشملكم، وأن يفك أسري، وألا يحرمني من رؤية والدتي وزوجتي وذريتي وأحبتي”.

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