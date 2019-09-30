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فيديو.. سعودية في المول بلا عباءة: الحياة طلعت بسيطة

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:48
بدأت السعوديات يظهرن سافرات وبلا عباءة ويصورن ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي
بدأت السعوديات يظهرن سافرات وبلا عباءة ويصورن ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقته إحدى الفتيات خلال تجوُّلها في الرياض بدون عباءة وحجاب .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول داخل الرياض بارك وكذلك بعض الأماكن العامة .

وقالت الفتاة في الفيديو : ” الحياة بسيطة بس أنتوا اللي معقدينها ، أنا جالسة عادي في الرياض بارك ” .

وبدأت السعوديات يظهرن سافرات وبلا عباءة ويصورن ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد جملة من القوانين والانفتاح التي بدأت تطبق في البلاد بدعم من ولي العهد محمد بن سلمان 

 

 

 


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