فيديو.. سعودية في المول بلا عباءة: الحياة طلعت بسيطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو وثقته إحدى الفتيات خلال تجوُّلها في الرياض بدون عباءة وحجاب .
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجول داخل الرياض بارك وكذلك بعض الأماكن العامة .
وقالت الفتاة في الفيديو : ” الحياة بسيطة بس أنتوا اللي معقدينها ، أنا جالسة عادي في الرياض بارك ” .
وبدأت السعوديات يظهرن سافرات وبلا عباءة ويصورن ظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد جملة من القوانين والانفتاح التي بدأت تطبق في البلاد بدعم من ولي العهد محمد بن سلمان
مقيمة أوروبية تعبر عن حماسها بقرار عدم إلزام غير السعوديين بالعباءة في اول جولة لها من سنين داخل الرياض بلا عباءة 😂 pic.twitter.com/rLTHo6R4vb— TouchyCatchy (@touchycatchy) September 28, 2019
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