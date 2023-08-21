فيديو صادم: بائعات هوى قاصرات في شوارع عمان

فجر تقرير مصور بثته قناة "رؤيا" الأردنية، يعرض لقطات حقيقية لبائعات هوى قاصرات يعرضن خدماتهن الجنسية في شوارع العاصمة عمان، حالة من الجدل في الشارع الأردني، وسط مطالبات للسلطات بمتابعة هذه الحالات ومحاسبة من يقف خلفها.

ويظهر في الفيديو، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، بائعات الهوى القاصرات وهن يعرضن خدماتهن الجنسية على من يريد ممارسة الرذيلة معهن في المركبات، بينما المؤجِرون “أصحاب العمل”، يراقبون عن بُعد .

معد التقرير أكد أن الدعارة أصبحت ظاهرة ملحوظة في بعض شوارع عمان، وأن هذا المشهد غير مقبول ومزعج للمجتمع بأسره، وأنه يجب أن تتخذ السلطات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأطفال والقاصرين من استغلالهم.

جنسيات عربية وأجنبية

من ناحيته، أكد الخبير الأمني عمار القضاة أن ما يحدث هو نشاط مجرم ينتهك القانون، وهو مرتبط بعدة مواقع مزدحمة بالسكان وتضم جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

وقد أوضح أن القانون الجديد لجرائم الإنترنت قد فرض عقوبات صارمة على مثل هذه الجرائم التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشمل هذه العقوبات السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 6 آلاف و15 ألف دولار.

وأشار القضاة إلى أن الخطورة تكمن في أن القاصرين قانونًا لا يعتبرون قادرين على اتخاذ قراراتهم بشأن مثل هذه الأنشطة.

عقوبة الإعدام

وأوضح أنه إذا كان الفرد أقل من 15 سنة، فإن العقوبة تصل حتى إلى الإعدام، مبينا أنه حتى لو كان الفرد قد وافق على هذه الأنشطة، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتهم في حالتهم، حيث لا يتم اعتبارهم بالغين قانونًا حتى يبلغوا سن الرشد القانوني والذي هو 18 سنة.

وأشار إلى أن الأمن العام قد سجل نحو 42 حالة العام الماضي تتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، ولكن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها أو ضبطها بعد.

عدد المتغيبات عن المنازل في الأردن

وبين الخبير الأمني أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن يقدر بحوالي 10 آلاف حالة، من بينهن حوالي 7500 امرأة متغيبة عن منازل ذويها في العاصمة عمان.

وأشار القضاة إلى أن أغلب هؤلاء النساء ليسوا أردنيات، وأن نسبتهن بالنسبة للأردنيات ضئيلة للغاية، وتتم متابعتهم بشكل جيد، منوها إلى أنه في حالات التفكك الأسري الكبيرة جدًا، فإنه يمكن أن تزداد مشكلة الاختفاء وانتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء.





