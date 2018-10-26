فيديو صادم: سيل جارف يبتلع شخصا في الاردن

سيل جارف يبتلع شخصا في الاردن

أظهر فيديو أحد الأشخاص وهو يتمسك بعمود تحت جسر اجتاحته السيول في منطقة البحر الميت غرب الاردن، وذلك وسط محاولات صوتية بتوجيهه لإنقاذه، إلا أن المياه كانت أسرع في خطفه من الحياة.

ويسمع في الفيديو صراخ أحد الأشخاص من هول الموقف.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 19 قتيلا، معظمهم من الأطفال، و40 جريحاً، فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.