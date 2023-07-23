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فيديو صادم.. معركة بالأسلحة البيضاء في مياه البحر بالإسكندرية

تاريخ النشر: 23 تمّوز / يوليو 2023 - 08:26
معركة جماعية داخل مياه البحر في منطقة ميامي بالاسكندية
معركة جماعية داخل مياه البحر في منطقة ميامي بالاسكندية

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة جماعية داخل البحر بين مجموعة من الشبان المصريين في منطقة ميامي شرقي مدينة الإسكندرية.

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في الفيديو، يظهر الشبان وهم يستخدمون العصي والكراسي في المشاجرة التي شارك فيها ثمانية أشخاص.

ويُبيِّن الفيديو مطاردة أكثر من خمسة أشخاص لثلاثة شباب أثناء استحمامهم بمياه البحر، حيث انهالوا عليهم بالضرب باستخدام عصي الشماسي والكراسي.

استمرت المشاجرة بين الطرفين داخل مياه البحر وصولًا إلى الشاطئ الرملي، وشهدت تجمعًا لرواد الشاطئ وصراخًا.

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وأكد مصدر من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن المشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب رواد الشاطئ في يوم الجمعة السابقة، بسبب خلافات بينهم، وأوضح أن إدارة الشاطئ لم تكن لها أي علاقة بالواقعة.

بعد الحادثة، قامت قوات الشرطة بالتدخل على الفور واصطحبت الأطراف المتشاجرة إلى قسم الشرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حول الواقعة.
 

 

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