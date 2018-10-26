فيديو- صواريخ غزة تنهال على اسرائيل غداة مواجهات خلفت 5 شهداء

صواريخ غزة تنهال على اسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي ان ما يصل الى 16 صاروخا اطلقت مساء الجمعة من قطاع غزة نحو بلدة “سديروت” جنوبي إسرائيل، وذلك غداة استشهاد خمسة فلسطينيين بيران اسرائيلية خلال مواجهات على حدود القطاع.

وقال في بيان “متابعةً للتقارير حول إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وفي المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف، تمّ حتى الآن رصد نحو 10-12 صاروخًا أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل”.

وأضاف “تم اعتراض بضع صواريخ بواسطة بطارية القبة الحديدية (نظام الدفاع الصاروخي)”.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد قالت إن القبة الحديدية اعترضت 6 صواريخ بينما سقط صاروخان في منطقة مفتوحة.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

وفي وقت سابق الجمعة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، خلال قمع القوات الإسرائيلية لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.