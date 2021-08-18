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فيديو: طالبان تطلق النار على متظاهرين وانباء عن قتلى

منشور 18 آب / أغسطس 2021 - 09:19
قتلى برصاص طالبان خلال مسيرة شعبية
قتلى برصاص طالبان خلال مسيرة شعبية

قالت مصادر اعلامية متطابقة ان عناصر من حركة طالبان التي سيطرت على افغانستان فتحت النيران على احتجاجات ومظاهرات شرقي البلاد مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى

قتلى برصاص طالبان خلال مسيرة شعبية

ونظم افغان  مسيرة شعبية نظمت في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان دعما للعلم الوطني حيث قابلهم عناصر طالبان بوابل من الرصاص اسفر عن سقوط قتلى حسب تقارير مصورة

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة إطلاق النار على المسيرة التي جرت في مركز الولاية مدينة جلال آباد.


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