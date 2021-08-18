فيديو: طالبان تطلق النار على متظاهرين وانباء عن قتلى

قالت مصادر اعلامية متطابقة ان عناصر من حركة طالبان التي سيطرت على افغانستان فتحت النيران على احتجاجات ومظاهرات شرقي البلاد مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى

قتلى برصاص طالبان خلال مسيرة شعبية

ونظم افغان مسيرة شعبية نظمت في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان دعما للعلم الوطني حيث قابلهم عناصر طالبان بوابل من الرصاص اسفر عن سقوط قتلى حسب تقارير مصورة

فوری

راهپیمایی مردم ننگرهار با پرچم سه رنگ #افغانستان توسط طالبان به خون کشیده شد .

طالبان وحشی با شلیک مستقیم بسوی این افراد چندین تن را به خاک وخون کشید .#مرگ_بر_طالبان_چه_کابل_چه_تهران pic.twitter.com/AXtoGal13q — @setareh_david (@setareh_david) August 18, 2021

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق لحظة إطلاق النار على المسيرة التي جرت في مركز الولاية مدينة جلال آباد.