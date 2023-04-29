فيديو طريف لترامب وهو يقلد حركات بايدن بسخرية

البوابة - قلد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بطريقة ساخرة، تصرفات الرئيس الحالي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام مناصريه في نيوهامبشير.

وتفاعل مناصرو ترامب المرشح لـ الانتخابات الامريكية 2024 ترامب، وهو يقلد حركات منافسه بايدن، عندما يكون مشوشا وغير قادر على معرفة طريق نزوله أو وجهة الخروج عقب الانتهاء.

Trump mocks Biden getting lost on stage.



This man is hilarious 🤣



pic.twitter.com/7rn40rWodq — Benny Johnson (@bennyjohnson) April 27, 2023

وتوعد ترامب، بسحق بايدن من خلال صناديق الاقتراع، وقال: "سنقوم بسحق جو بايدن في صندوق الاقتراع ، وسنقوم بتسوية أعمالنا غير المكتملة .. والاختيار في هذه الانتخابات الآن هو بين القوة أو الضعف ، بين النجاح أو الفشل ، بين الأمان أو الفوضى ، بين السلام أو الصراع ، والازدهار أو الكارثة".

وفي وقت سابق بايدن، بعد أن أعلن بشكل رسمي ترشحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة، يوم الثلاثاء الماضي، وصف السباق الرئاسي بأنه معركة ضد التطرف.

وقال بايدن:"أنا بحاجة لمزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأم".

ويعتبر بايدن أن الرئيس الأمريكي الأسبق، تهديد للعملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى محاولة قلب انتخابات 2020، من قبل ترامب، وتكراره لمزاعم تتعلق بتزوير الانتخابات.

بالمقابل يرى ترامب، أن بايدن هو الذي يشكل تهديدا للديمقراطية، وأنه غير كفء بشكل فادح ، وليس لديه فكرة عما يفعله.

كما زعم ترامب أن بايدن، لم يتمكن من الاقتصاد المزدهر الذي تركه له، وقال: "بايدن فجر الاقتصاد إلى أشلاء على الفور بعد أن تولى منصبه ، وحصل على الفضل في انخفاض أسعار الغاز وتأييد الحروب التجارية المختلفة لإدارة ترامب".