فيديو: طفل فلسطيني يرفض مصافحة ضابط اسرائيلي

رفض الطفل الفلسطيني كريم إياد أبو حاتوه مصافحة ضابط اسرائيلي على المعبر اثناء دخوله القدس المحتلة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطفل يرفض مد يده لمصافحة الضابط الاسرائيلي على الرغم من الحاح الاخير على الطفل ليمد يده نحوه.

الطفل الفلسطيني وهو ابن ضابط في جهاز الامن الوقائي ظل واقفا وقد حسم امره على رفض المصافحة فيما كان الضابط الاسرائيلي يحاول الانسحاب من الموقف بضحكات صفراء يحاول تغطية موقفه السيء مربتا على كتف الطفل اياد ابو حاتوه