فيديو: عريس يعتدي على عروسة في يوم الزفاف والعائلة تنفي

وثق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتداء عريس على عروسة في يوم الزفاف حيث ظهر العريس وهو يدفع عروسه بعنف وقوة الى داخل السيارة فيما كان بعض الافراد ربما عائلته يحمون ما يقوم به

ولم يظهر اي مقاومة من عائلة العروس او اعتراض سوا التعبير عن رفض ما يشاهدوه بالبكاء والخوف فقط

في حين أوضح والد العريس أن العروس ابنة شقيقه وأن ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم وتم إزالته والصلح بين العروسين، مضيفا أنهما عادا لمنزل الزوجية وسيسافران صباح الجمعة لقضاء أسبوع العسل في مدينة شرم الشيخ.

وفيما بعد ظهر العريس يحتضن عروسه بين افراد العائلة ليردو بشكل ساخر على ما وصفوه بـ تجني الناس عليهم وقال احدهم ان العروس كانت بحاجة الى القليل من السكر بعد عملية الاغماء وان عريسها انقذها

.واشار موقع النهار العربي اللبناني ان الزفة المأساوية كانت في مصر وتحديدا في مدينة الاسماعيلية ، وتحدث بعض المعلقين عن حالة اغماء اصابت العروس وكان هناك محاولات لانقاذها ، الا ان المشاهد توحي عكس ذلك، كما تحدث اخرون ان الاعتداء تم بعد خورج العروس من صالون التجميل

العريس وشقيقته ضربا العروس

وتقول وسائل اعلام مصرية ان العريس وشقيقته اعتديا على العروس في ليلة العمر، التي تحولت الى كابوس وذلك قبل حفل الزفاف حيث ذهب العريس لاصطحاب عروسته من أحد مراكز التجميل بشارع السلطان حسين بالإسماعيلية، وعندما رأته أخته أبلغته أن العروسة تحدثت معها بصوت عالٍ أمام الناس وهو ما أغضبه.