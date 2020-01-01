فيديو: قوات الاسد ترتكب مجزرة في ادلب

أفاد المرصد السوري بأن طائرات حربية تابعة لمليشيات الاسد واخرى روسية استهدفت محيط مدينة إدلب، بأكثر من 22 غارة جوية، الأربعاء.

وأوضح المرصد أن من بين المناطق التي تم قصفها سجن إدلب المركزي الذي سبق وتعرض لقصف جوي روسي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أمس أن معركة إدلب هدفها القضاء على “الإرهاب” الذي يهدد أمن وسلامة السوريين، مضيفا أن عملية مكافحة الإرهاب مستمرة الا ان غالبية الضحايا في المجزرة المرتكبة كانت من المدنيين



وقال مراسلون انه "في الوقت الذي كانت تحتفل معظم دول العالم والجوار بمناسبة دخول العام الميلادي الجديد، جعلت الطائرات الحربية الروسية ومدافع نظام الأسد أهالي إدلب يحتفلون على أصوات القصف وهدير الطائرات وأصوات صافرات الإنذار المرعبة".

ولفتو أن أكثر من أربع طائرات حربية روسية تناوبت في تمام الساعة ١٢ ليلا على قصف أطراف مدينة إدلب الغربية والسجن المركزي الواقع في ذات المنطقة بأكثر من 20 غارة جوية بصواريخ ارتجاجية وأخرى شديدة الانفجار

وأضافت تقارير أن قوات النظام المتمركزة في جبل الأكراد قصفت بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مدينة "جسر الشغور" وبلدات "بداما، والناجية، والكندة" في ريف إدلب الغربي، كما قصفت قوات النظام بلدتي "حيش وكفرسجنة" بقذائف المدفعية الثقيلة دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.