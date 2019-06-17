فيديو لابنة الرئيس الراحل: منع اسرة مرسي من دفنه في مقابر العائلة

قالت النيابة العامة المصرية انها تصرح بدفن "جثة المتوفي محمد مرسي العياط" عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها "

وفي وقت سابق نقلت وسائل اعلام عن عائلة الرئيس الراحل ان السلطات المصرية رفضت دفن محمد مرسي في مقابر العائلة نقلا عن نجله مساء الاثنين

وكانت الاسرة قد طلبت أن يكون الدفن بمسقط رأسه في قرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية.

وقال موقع روسيا اليوم الالكتروني ان السلطات الأمنية المصرية في محافظة الشرقية رفعت درجة الاستعداد تمهيدا لنقل الجثمان، فيما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة سوف تفرض على الجنازة، ولم يتضح العدد المسموح له بحضور دفن مرسي.

ونوهت مصادر أمنية وشهود عيان بأن هناك انتشارا أمنيا مكثفا في قرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق المتوفى مرسى، والتي تشهد بين الحين والآخر مظاهرات لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين