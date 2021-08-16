فيديو لبوش قبل 20 عاما يبشر بانتهاء طالبان

وجد رواد في مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط الحكم في افغانستان واستلام طالبان البلاد فرصة لاستعادة وتداول مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، الذي غزا افغانستان قبل نحو 20 عاما، وإعلانه نهاية حقبة حركة "طالبان" في أفغانستان

بوش: طالبان انتهت

وكان جورج بوش الابن قد قال في مقطع الفيديو المتداول: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

هزيمة اميركية

وعلق أحد المغردين قائلا: "غزت أمريكا أفغانستان وخسرت أطول حرب في تاريخها ضد طالبان..بقت هناك نحو 20 عاما..وعدت وتعهدت ثم على أعقابها انقلبت..تركت البلاد أسوأ مما كان عليه في 2001. أقوى دولة في العالم فشلت في التعامل مع أفقر دولة في العالم. ما أسهل لوم الآخرين… وما أصعب التعامل مع الوقائع".

وكان الموقف تصاعد في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة، ففيما فر رئيس الدولة أشرف غني، ولا يعرف مكان وجوده، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم، أن الحرب انتهت.