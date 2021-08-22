فيديو لشابة أفغانية تستجدي جنديا أميركيا إنقاذها من طالبان

نشرت الصحفية الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، مقطعا لفيديو تظهر فيه شابة أفغانية في مقتبل العمر وهي تتوسل لجندي أميركي مساعدتها هي وعائلتها على الفرار من حكم طالبان في أفغانستان.

وفي الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 14 ثانية، ظهرت شابة أفغانية تتوسل جنديا من خلف القضبان مطار كابل، وهي تردد بشكل متقطع خلال بكائها "ساعدوني ساعدوني"، و"أريد مساعدة عائلتي، طالبان قادمة".

وأرفقت نجاد بالفيديو تعليقا قالت فيه "هذه الشابة الأفغانية تتوسل جنديا أميركيا في المطار لإنقاذها".

وأضافت "هذا يكسر قلبي أنني أعرف أن الحكومة الأميركية أعطتهم الأمل، لكنها تتركهم الآن وحدهم وبلا أمل. هذه تسمى خيانة"، حسب تعبيرها.

وتمكنت طالبان من السيطرة على معظم أنحاء أفغانستان في وقت قياسي، بالتزامن مع القرار الأميركي لسحب القوات المقاتلة من البلاد.

وتواجه النساء في ظل طالبان قيودا عدة، لا تقف لدى إجبارهن على ارتداء الحجاب، بل تصل إلى حد المنع من العمل والذهاب إلى المدارس.

وتعهدت طالبان بأن تحترم حقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، في هذه الحقبة من حكمها، إلا أن تلك الوعود تقابلها شكوك كبيرة في الغرب.