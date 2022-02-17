بالفيديو: لحظة استهداف وقتل "والي الأنبار" في داعش

أظهر مقطع مصور نشرته خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق لحظة مقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" خلال ضربة جوية نفذتها القوات العراقية غربي البلاد الخميس.

ويظهر المقطع طائرة حربية عراقية وهي تتعقب عربة مدنية في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار قبل أن تستهدفها بضربة صاروخية.

وقالت خلية الاعلام الامني إنه "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه".

وأضافت في بيان أن "الضربة الجوية كانت موفقة ارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم (أي أدت لمقتلهما)، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

ولاحقا، نقلت خلية الاعلام الامني عن مديرية الاستخبارات العسكرية قولها انها "توصلت الى معرفة هوية الارهابي الثاني الذي قتل مع الارهابي المكنى ابو ملوكة في ضربة جوية هذا اليوم في الانبار".

واضافت ان "الارهابي الثاني يدعى ( ابو زيد المحلاوي ) شغل منصب ما يسمى آمر مفارز قاطع هيت"، مشيرة الى انه "هو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن احمد عبد الواحد اللامي امر لواء ٢٩ واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي".

ونقلت وكالة روسيا اليوم عن الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف قوله أن "عملية قتل قيادي بهذا الحجم ستربك التنظيم عملياتيا وإداريا نحو إعادة لملمة ما تبقى من شتاته".

وأضاف أن "هناك قيادات أخرى تتابع من قبل الاستخبارات العسكرية وستنفذ بها ضربات أخرى خلال الفترة المقبلة".