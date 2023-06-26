فيديو لمتحول خرج ذكر وعاد انثى وضابط المطار عاجز عن التصرف القانوني

حادث طريف جدا صادف احد ضباط الامن في مطار طاجكستان اصابه في حيره من الوضع النادر الذي امامه ، عندما استقبل احد العائدين الى البلاد لكن بعد ان تغيرت هيئة القادم الجديد القديم الى البلاد

في القصة التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فقد سافر شاب من طاجكستان الى الخارج وبالطبع استخدم جواز سفره التي تحمل بياناته الاسم والمواليد والجنس ذكر

والواضح ان المسافر غادر الى دولة اجرى هناك عملية تحول جنسي فاصبح فتاة ، وعاد الى البلاد بصورته الجديدة وابرز جواز سفره الذي غادر فيه والذي يحمل جنسه القديم ذكر فوقف ضابط المطار متحيرا كيف سيتصرف مع الحالة التي امامه ، فتاة بكامل هيئتها ، فيما الاسم والجنس لذكر

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