فيديو لمقتل طفل على يد الشرطة في شيكاغو

نشرت شرطة مدينة شيكاغو مقطع فيديو لجريمة إطلاق النار على آدم توليدو (13 عاماً) على يد ضابط شرطة في أواخر مارس/ آذار، إضافة إلى جميع المواد المتعلقة بالقضية، بما في ذلك مكالمات النجدة.

وتُظهر لقطات مصورة لكاميرا الجسم أحد ضباط الشرطة في شيكاغو وهو يتجه إلى موقع في الجانب الغربي من المدينة في 29 مارس، وهناك قابل شخصين، أحدهما توليدو، الذي حاول الهرب من المنطقة.

وقام الضابط بدفع الشخص الأول إلى الأرض، وطارد شخصاً آخر، تم تحديده لاحقاً باسم توليدو، الذي شوهد وهو يهرب من مسرح الجريمة مرتدياً قبعة بيسبول وسترة داكنة اللون وبنطال جينز.

ويمكن سماع ضابط الشرطة، وهو يأمر الصبي بالتوقف.

وتوقف توليدو بالفعل، وهنا قال الشرطي :” أرني يدك”، وعندما رفع الصبي يده، تم إطلاق النار، وبعد استدعى الشرطي سيارة إسعاف عبر اللاسكي وهو يعلن ” إطلاق نار”.

وأُصيب توليدو مرة واحدة في صدره، وأجرى الضباط في الموقع ضغطات على الصدر أثناء انتظار سيارة الإسعاف، ولكن كان من الواضح أنه لا يمكن انقاذ الطالب في الصف التاسع.

وأصدرت عائلة الضحية بياناً حثت فيه الناس على “البقاء بسلام”، ولكن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن هناك المزيد من الاحتجاجات الغاضبة ضد عنف الشرطة ستجري في المدينة.

وقالت أدينا فايس أورتيز، المحامية التي تمثل الأسرة، إن توليدو امتثل لأوامر الشرطة، ووصفت إطلاق النار عليه بأنه اغتيال، وفقاً لشبكة سي بي إس شيكاغو.

وحثت العمدة لوري لايتفوت الجمهور على التزام الهدوء، ولكنها شجبت بصوت مختنق في مؤتمر صحافي تاريخ المدينة الطويل من عنف الشرطة وسوء السلوك.