فيديو لوزير مالية النيجر وهو يبكي.. ما الحكاية ؟

بعد الانقلاب العسكري في النيجر، تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه يظهر وزير المالية في البلاد وهو يبكي بعد منحه مهلة لشرح الوضع المالي المتدهور.

ويُظهر الفيديو رجلاً يجلس على منصة ويرتدي مايكروفون ويبكي بحسرة ويمسح دموعه.

الفيديو نُشِر مصحوبًا بتعليق يزعم أن الوزير أُعطي 48 ساعة للتوضيح أو سيُنفذ بحقه حكم الإعدام.

ومع ذلك، تبين أن الفيديو ليس له علاقة بالأحداث الأخيرة في النيجر، بل يُعود تاريخ نشره إلى عام 2021 وكان يُظهر بكاء وزير العدل السابق في النيجر، مارو أمادو.

الفيديو حصد آلاف التفاعلات عبر وسائل التواصل، ورغم انتشاره الواسع، فإنه لا يُمثل التطورات الحالية في البلاد ويرتبط بحدث سابق من ماضي النيجر.

فيديو مضلل

وفي الحقيقة إن المقطع المتداول ليس له علاقة بالانقلاب الحالي ويعود تاريخ نشره إلى ديسمبر 2021 ويُظهر وزير العدل السابق في النيجر ماورو أمادو وهو يبكي، حيث تم استغلال هذا المقطع وتداوله بطريقة مضللة لترويج أجندات سياسية.

فيديو|

من النيجر بعد الإنقلاب الناجح على رئيس البلاد الموالي لـ #فرنسا هكذا هو حال وزير المالية الذي تم منحه 48 ساعة لتوضيح سوء الوضع المالي للبلاد و مكان اختفاء اموال الدولة التي سُرقت أو مواجهة الإعدام رمياً بالرصاص.

•بعد أن خسرت #فرنسا مالي وبوركينا فاسو وإفريقيا… pic.twitter.com/K3YNgDQiyp — بلانك (@BlankMedia__) July 30, 2023

الإنقلاب على رئيس النيجر

يشار إلى أن مجموعة من العسكريين أعلنوا في بيان تلفزيوني أنهم أطاحوا برئيس النيجر محمد بازوم وأسسوا "المجلس الوطني لحماية الوطن"، حيث قاد هذا الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي ظهر في التلفزيون الرسمي باعتباره الشخص القوي الجديد في البلاد.

وبرر تشياني الانقلاب بـ"تدهور الوضع الأمني" بسبب العنف الذي تشهده البلاد والذي تقف وراءه جماعات متطرفة.

يجدر بالذكر أن النيجر تشهد تاريخًا مضطربًا من الانقلابات منذ استقلالها عام 1960 وتواجه تحديات أمنية كبيرة نتيجة التطرف والعنف في المنطقة.