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فيديو مؤثر: أمير سعودي يشارك تجربة شابة مصرية في المملكة

تاريخ النشر: 26 آب / أغسطس 2023 - 12:42
المسجد النبوي في المدينة المنورة
المسجد النبوي في المدينة المنورة

أعاد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، نشر مقطع فيديو لشابة مصرية تتحدث عن تجربتها في المدينة المنورة وكيفية تعامل الشعب السعودي مع الوافدين. 

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وقام الأمير السعودي بمشاركة الفيديو على صفحته الشخصية في منصة "X" وعلق عليه قائلاً: "الله يحفظك ويسعدك ويحفظ السعودية ومصر وأنتِ في بلدك وبين أهلك وأخيرًا أنتِ كريمة أتيت من بلد كريم لبلد كريم".

وقد أثار الفيديو اهتماماً وتفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي. 

في الفيديو، قالت الشابة المصرية: "السعودية أهلها أهل كرم، وهم يعاملون الوافدين بطريقة رائعة جداً، يعلمون أنك مصري ومع ذلك يعاملونك بلطف واحترام كبيرين. لديهم كلمة الصلاة والسلام على رسول الله في قلوبهم. سيدنا رسول الله معنا (واضح من المقطع أن الفيديو تم تصويره بالقرب من المسجد النبوي)".

وأضافت: "لديهم كلمات تجعل القلب يذوب، عندما تطلبين شيئاً ما مثل شرب الشاي أو القهوة أو زيارة مكان ما، يستقبلونك ببساطة ولطف. لو قاموا بتدريب الناس على كيفية استقبال الزوار بهذه الطريقة، فإن السعودية ستحقق نجاحاً كبيراً في مجال السياحة".

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